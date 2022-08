Frankreich hatte seine Antiterrormission »Barkhane« am Montag nach mehr als neun Jahren beendet und auch die letzten verbliebenen Soldaten in den benachbarten Niger verlegt. An der »Opération Barkhane« waren zeitweise bis zu 4500 französische Soldaten beteiligt. Die seit 2020 in Bamako herrschende Militärjunta hatte Frankreich zum Abzug seiner Soldaten gedrängt.

Parallel dazu läuft in dem Land die Uno-Mission Minusma, bei der auch Bundeswehr-Truppen im Einsatz sind. Angesichts zunehmender Spannungen mit der Junta in Bamako steht der deutsche Einsatz jedoch vor dem Aus . Die malische Militärregierung hatte die Partner der Mission und auch die deutschen Einheiten zuletzt immer wieder schikaniert und Überflugrechte verweigert. Damit wurde etwa die Verlegung von Bundeswehrpersonal in den Norden des Landes verhindert.