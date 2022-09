Eine fehlende Überfluggenehmigung behindert erneut den Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali. Lande- und Überflüge zur medizinischen Evakuierung für das deutsche Einsatzkontingent für die Uno-Mission Minusma seien derzeit ausgesetzt, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Schwielowsee bei Potsdam auf Anfrage. Die Rettungskette sei also unterbrochen. Weil deswegen die Sicherheit der Soldaten nicht gewährleistet werden könne, fänden derzeit keine Operationen statt. Der NDR hatte zuvor berichtet, dass die Bundeswehr ihre Aufklärungsflüge in dem westafrikanischen Land erneut aussetze.