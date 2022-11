Im westafrikanischen Mali ist ein deutscher Pater als vermisst gemeldet worden. Sein Auto sei in der Nähe eines Instituts in der Hauptstadt Bamako gefunden worden, in dem er Kurse gebe, sagte ein Verantwortlicher der Bischofskonferenz von Bamako der Nachrichtenagentur AFP. Der Pater, der seit rund 30 Jahren in dem Sahel-Staat lebt, ist demnach seit Sonntagabend verschwunden.