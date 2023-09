In Mali breiten sich Islamisten weiter aus. Am Donnerstag sind bei Angriffen auf einen Armeestützpunkt und ein Passagierschiff auf dem Niger Dutzende Menschen getötet worden. Laut Angaben der malischen Regierung richteten sich die beiden separaten Angriffe gegen das Schiff »Timbuktu«, das auf dem Fluss unterwegs war, sowie gegen einen Armeestützpunkt in Bamba in der nördlichen Region Gao.