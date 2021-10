In Mali entführte Nonne nach vier Jahren frei »Ich bin sehr glücklich, ich bin gesund geblieben, Gott sei Dank«

Die kolumbianische Nonne Gloria Cecilia Narváez ist nicht mehr in der Gefangenschaft von Islamisten in Mali. Mehrere Geheimdienste sollen in die Verhandlungen über ihre Freilassung involviert gewesen sein.