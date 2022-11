Lohre war zu einer Messe, die er am Sonntag halten sollte, nicht erschienen, wie die Kirche mitteilte. Seitdem wird er vermisst. Lohre lebt seit rund 30 Jahren in Mali. Sein Auto war vor seinem Haus geparkt, an seinem Mobilfunktelefon ging der Anrufbeantworter dran. »Wir suchen nach einem verdächtigen Fahrzeug, das sich in der Gegend befand«, hieß es aus Lohres Umfeld.

Der Deutsche unterrichtet am Institut für christlich-islamische Bildung in Bamako. Zudem ist er auch für ein Glaubens- und Begegnungszentrum in der Stadt verantwortlich. Lohre glaube fest daran, »dass ein friedliches Zusammenleben der Religionen möglich ist«, erklärte ein Mitarbeiter der Einrichtung.