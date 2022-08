»Opération Barkhane« beendet Frankreich zieht letzte Soldaten aus Mali ab

Die Spannungen verschärften sich auch durch die Zusammenarbeit der Junta mit der russischen Söldner-Truppe Wagner . In der Region sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Qaida die Treue geschworen.

Frankreich will sich trotz der massiven Spannungen mit der Junta in Bamako weiter in der Sahelzone engagieren. Auch aus der Uno-Mission Minusma, die der Uno-Sicherheitsrat erst Ende Juni bis 2023 verlängert hatte, zieht Frankreich sich zurück. Damit verliert die Mission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist, französische Kampfhubschrauber als Unterstützung aus der Luft.