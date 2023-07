Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht die Truppe gut gerüstet, um schneller als bisher geplant aus dem Land abzuziehen.

»Die Planungen für einen geordneten Abzug aus Mali haben begonnen, und zwar schon mit der Entscheidung zur Beendigung des deutschen Beitrags Ende 2022«, sagte der Minister am Samstag. Folglich habe die Bundeswehr bereits in den letzten Monaten begonnen, die Präsenz in dem westafrikanischen Land langsam herunterzufahren.