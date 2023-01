Die Uno-Experten schrieben, sie seien »verstört über die offensichtlich zunehmende Auslagerung traditioneller Militäraufgaben an die sogenannte Wagner-Gruppe«. Die Söldner der Gruppe Wagner sind derzeit auch im russischen Angriffskrieg in der Ukraine im Einsatz. Vor dem Ukrainekrieg wurden Wagner-Söldner etwa in Syrien, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik gesichtet. Der Truppe werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

Pistorius für früheren Abzug der Bundeswehr

In Mali sind im Rahmen der Uno-Stabilisierungsmission Minusma derzeit etwa 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr eingesetzt. Der Einsatz dient dem Schutz der Zivilbevölkerung in Mali. Er gilt als der momentan gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr.