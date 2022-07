Am Vortag hatte die Regierung in Bamako erklärt, sie habe 49 Soldaten aus dem Nachbarland als »Söldner« festgenommen. Sie seien am Sonntag mit Waffen, Munition und militärischer Ausrüstung ohne Erlaubnis in der Hauptstadt Bamako gelandet. Die Soldaten seien demnach »illegal in das Staatsgebiet von Mali eingedrungen«. Nach Darstellung von Malis Militärregierung ist ein Putschversuch geplant gewesen.