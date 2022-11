Umstrittene Uno-Mission Minusma Großbritannien zieht seine Soldaten aus Mali ab

Seit 2020 war Großbritannien mit rund 300 britische Soldaten an der Uno-Mission in dem Land beteiligt, um die lokale Bevölkerung vor islamistischem Extremismus zu schützen.

Debatte in Deutschland über Bundeswehreinsatz

Der Abzug der Briten dürfte nun in Deutschland die Debatte befeuern, inwiefern sich die Bundeswehr weiter an dem Uno-Einsatz beteiligen sollte. Im Sommer hatten die in Mali eingesetzten Bundeswehr-Soldaten ihren operativen Einsatz wegen Einschränkungen der malischen Regierung zeitweise ausgesetzt. Die Bundesregierung lehnt den Einsatz russischer Söldner in Mali entschieden ab. Im Februar hatte Frankreich den Einsatz seiner Soldaten in Mali für beendet erklärt und mit dem Abzug begonnen.