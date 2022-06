Radikale Islamisten haben der Militär-Regierung in Mali zufolge am Wochenende bei mehreren Angriffen insgesamt 132 Zivilisten getötet. Unter anderem seien in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei Dörfer in der Mopti–Region von Mitgliedern der Katiba-Macina-Gruppe attackiert worden, hieß es in einer Erklärung der Regierung, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Kämpfer der islamistischen Miliz mit Verbindung zur Terrororganisation Al-Kaida soll nach Uno-Angaben auch für Dutzende Anschläge und Hinterhalte gegen malische Soldaten verantwortlich sein.