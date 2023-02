Am Mittwoch will Lawrow in den Sudan weiterreisen; auch Besuche in Tunesien, Mauretanien, Algerien und Marokko stehen Berichten zufolge an. Lawrows Staatsbesuche finden unter anderem in Vorbereitung auf einen im Juli geplanten Russland-Afrika-Gipfel statt. In den vergangenen Monaten war Lawrow bereits zu Besuch in acht anderen afrikanischen Staaten.