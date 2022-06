Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat eine Verlängerung der Uno-Mission in Mali (Minusma) um ein weiteres Jahr beschlossen – auch ohne französische Luftunterstützung. Für eine Verlängerung des Einsatzes bis Ende Juni 2023 stimmten am Mittwoch in New York 13 der 15 Mitgliedstaaten des wichtigsten Uno-Gremiums. Russland und China enthielten sich. Die Zahl der Einsatzkräfte – knapp 13.300 Soldaten und 1920 Polizisten – bleibt unverändert.