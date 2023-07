Die US-Regierung rechtfertigte die Sanktionen am Montag damit, dass die Zahl der zivilen Todesopfer in dem westafrikanischen Land seit Beginn der Kooperation der malischen Regierung mit Wagner um 278 Prozent gestiegen sei. »Viele Todesfälle waren das Ergebnis von Einsätzen der malischen Streitkräfte zusammen mit Mitgliedern der Wagner-Gruppe.«

In Mali regiert eine Militärjunta unter Oberst Assimi Goïta. Das Militär hatte 2020 und 2021 in zwei Putschen die Macht in dem Sahelstaat mit rund 23 Millionen Einwohnern übernommen und wandte sich Russland zu, von dem es sich robustere Hilfe gegen Islamisten versprach.