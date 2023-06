Malta hat sein strenges Abtreibungsverbot minimal gelockert. Das Parlament verabschiedete am Mittwoch ein Gesetz, das erstmals eingeschränkt Schwangerschaftsabbrüche erlaubt. Bisher waren sie unter allen Umständen verboten, selbst wenn das Leben der Mutter in Gefahr war. Das Pauschalverbot in dem kleinsten EU-Staat war eines der striktesten Anti-Abtreibungsgesetze der Welt.