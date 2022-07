Malta Mutmaßlicher Mörder der Journalistin Caruana Galizia gesteht Tat in Interview

Laut George Degiorgio könnte es für die anderen mutmaßlich Beteiligten heikel werden. »Ich werde mit dem Richter sprechen«, sagte er demnach im Gespräch mit Reuters und deutete dabei an, er könnte in seiner Aussage die Verwicklungen anderer Beschuldigter in einen vorherigen, nicht umgesetzten Mordversuch an der Journalistin offenlegen. Demnach will Degiorgio für sich und seinen Bruder Alfred eine Strafminderung ähnlich der für den verurteilten Muscat erreichen. »Wir werden nicht allein untergehen«, sagte der Angeklagte demnach.