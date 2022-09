Das Kind und seine Mutter wurden mit einem Hubschrauber der griechischen Marine in ein Krankenhaus auf der Insel Kreta gebracht, wo Ärzte den Tod des Mädchens feststellten. Das Frachtschiff mit den Geretteten an Bord wurde angewiesen, den Kurs zu ändern und anzulegen. Die Nationalität der Migrantinnen und Migranten war zunächst nicht bekannt.

Über den Umgang mit in Seenot geratenen Migranten gibt es unter den Mittelmeer-Anrainern immer wieder Streit. Malta soll in der Vergangenheit mehrfach Geflüchtete ungeachtet ihres Zustandes in Richtung Italien hat weiterfahren lassen – solange der Motor der Boote noch funktioniert. Die maltesische Küstenwache hält in diesen Fällen die Seenotleitstelle in Italien für zuständig.