Der stellvertretende CSU-Chef verwies auch auf die Bedeutung des Gründungsmitglieds Italiens innerhalb der EU. »Italien gehört zum Kern Europas. Ein Europa ohne Italien ist nicht denkbar.«

Weber, der gemeinhin als liberaler CSU-Vertreter gilt, hatte mit zwei persönlichen Treffen mit Meloni auch innerhalb der EVP für Verstimmungen gesorgt. Durch die Kontakte zu den Ultrarechten in Italien könnte auch die Abgrenzung nach Rechtsaußen von CDU und CSU in Deutschland weniger glaubwürdig erscheinen. Weber dagegen setzt offenbar darauf, Melonis Partei an ihren Taten zu messen. Auch soll er nach SPIEGEL-Informationen intern bereits mehrfach bekundet haben, eine Annäherung an die Fratelli d’Italia auszuloten.