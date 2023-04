EVP-Chef Manfred Weber »Die EU schlafwandelt in eine neue Migrationskrise«

Dem Zeitungsartikel zufolge hat Tunesien mittlerweile Libyen als Haupt-Transferland abgelöst: 57 Prozent der in Italien ankommenden Migranten bestiegen dort die Schlepperboote. Die »Bild« beruft sich dabei auf ein Papier aus der EU-Kommission, das auf Basis von Erkenntnissen der EU-Grenzschutz-Agentur Frontex erstellt worden sein soll.

Die EU müsse »umgehend mit Tunesien über einen Migrationspakt verhandeln«, forderte Weber nun. »Ähnlich wie beim Türkei-Abkommen muss den Schlepperbanden gemeinsam das Handwerk gelegt werden.«

Italienische Küstenwache rettet rund 600 Migranten von Fischerboot

Erst am Sonntag hatte die italienische Nachrichtenagentur Ansa von einer weiteren Rettungsaktion im Mittelmeer südöstlich von Sizilien berichtet: Die italienische Küstenwache habe in der maltesischen Such- und Rettungszone rund 600 Migranten von einem in Seenot geratenen Fischerboot gerettet.