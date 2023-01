Bundesverkehrsminister Volker Wissing warnte indes davor, sich beim Ausbau des Mobilfunknetzes in chinesische Abhängigkeit zu begeben. »Wir brauchen eine europäische Souveränität in der digitalen Welt – auch was die Beteiligung Chinas am 5G-Mobilfunknetz angeht«, Wissing den Funke-Zeitungen. »Wir müssen für bestimmte Anwendungen bestimmte Souveränitätsansprüche haben, damit wir nicht in Abhängigkeit von anderen geraten.«