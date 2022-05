Der CSU-Politiker Manfred Weber steht künftig an der Spitze der größten europäischen Parteienfamilie, der Europäischen Volkspartei. Der 49-Jährige wurde bei einem Kongress in Rotterdam ohne Gegenkandidat mit 89 Prozent der Stimmen zum Präsidenten der christdemokratischen Organisation gewählt, der auch die Unionsparteien CDU und CSU angehören. Weber löst den früheren EU-Ratspräsidenten und polnischen Regierungschef Donald Tusk ab, der sich wieder auf die nationale Politik konzentrieren will.