»Die Zeit ist gekommen« Boxstar Pacquiao kandidiert als Präsident der Philippinen

Den philippinischen Volkshelden Manny Pacquiao zieht es endgültig in die große Politik: Der 42-Jährige geht als Präsidentschaftskandidat in die Wahl 2022 – und sagt damit der Korruption der politischen Elite den Kampf an.