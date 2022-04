Belagerte Stadt Mariupol »Allein Wladimir Putin entscheidet über das Schicksal der Menschen hier«

Viele Menschen sind weiterhin in einem Stahlwerk eingekesselt, Anwohner warten in Trümmern auf ihre Evakuierung: Die Lage in Mariupol scheint ausweglos, der ukrainische Präsident Selenskyj will die Stadt aber nicht aufgeben.