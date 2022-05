Im Stahlwerk in Mariupol haben sich weiterhin ukrainische Kämpfer verschanzt. Auf einer Pressekonferenz per Videocall forderten Kommandeure des Asow-Regiments mehr Unterstützung.

Swiatoslaw Palamar, Kommandeur Asow-Regiment

»Im Moment gibt es keinen Waffenstillstand. Der Feind hat die ganze Nacht Luftangriffe geflogen.«

Auch Artillerieangriffe habe es gegeben. Die Kämpfer fürchten einen russischen Sturmangriff vor dem Weltkriegsgedenken in Russland am 9. Mai. Aaufgeben wollen sie nicht.

Der Industriekomplex am Schwarzen Meer ist die letzte Bastion der Ukraine in Mariupol. Die letzten dort verbliebenden Zivilisten wurden nach Angaben aus Kiew am Samstag evakuiert. Die ukrainischen Behörden warnten nun vor verstärkten russischen Angriffen.

Swiatoslaw Palamar, Kommandeur Asow-Regiment

»Wir sind unter schwerem Beschuss aus der Luft, vom Wasser aus, von Panzern, durch Raketenwerfer. Die ganze Zeit. Wir sind nur ein paar Jungs mit Gewehren und Granatwerfern.«

Es heißt, dass sich einige Hundert Soldaten im Stahlwerk aufhalten, darunter offenbar auch Verwundete.

Swiatoslaw Palamar, Kommandeur Asow-Regiment

»Es muss sehr schnell etwas geschehen. Ich appelliere an die Vereinten Nationen, an den Uno-Generalsekretär und Politikern, an die ukrainischen Behörden und unseren Oberbefehlshaber. Hier sind Soldaten, die ihre Pflicht erfüllen und die evakuiert werden müssen. Sie verdienen eine gute medizinische Versorgung.«

Wegen der erwarteten verstärkten russischen Angriffe vor den Feierlichkeiten zum 9. Mai in mehreren ukrainischen Städten eine Ausgangssperre verhängt.