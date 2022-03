Umzingelte ukrainische Metropole Die Gräueltaten von Mariupol

In Mariupol gibt es seit Tagen weder Wasser noch Strom. Die Stadt wird immer wieder schwer bombardiert – am Mittwoch auch eine Geburtsklinik. Augenzeugenberichte liefern dramatische Einblicke in die umzingelte Küstenmetropole.