Sie wissen, was kommen wird. Sie ahnen wohl, dass ihr Ende naht. Eine Handvoll Soldaten sitzt in einem fensterlosen Raum, die Handykamera zeigt müde, unrasierte Gesichter. Ein Mann winkt mit traurigem Lächeln, ein anderer ballt die Faust.

In einem anderen Video, aufgenommen offenbar im selben Raum, sagt ein zweiter Kämpfer, er sei jedem Ukrainer dankbar, der an ihn und andere Marine-Infanteristen geglaubt habe: »Wir haben so lange an dieser Stellung festgehalten, in diesem Glauben.«

Gefechte in Mariupol am 11. April

Clips aus beiden Videos sind in den sozialen Netzwerken zu sehen, aufgenommen wurden sie offenbar in Mariupol, der umkämpften ukrainischen Hafenstadt am Asowschen Meer. Die gezeigten Marine-Infanteristen verabschieden sich von ihren Landsleuten. Fünf Wochen lang haben sie den zahlenmäßig stark überlegenen russischen Verbänden standgehalten, ihnen Verluste zugefügt. Schätzungen zufolge sollen russische Verbände über zehntausend Soldaten in den brutalen Kampf um die Hafenstadt geschickt haben; überprüfen lassen sich solche Zahlen kaum.

Die russischen Truppen haben den Verteidigern der Stadt keinen Fluchtweg gelassen. Deshalb kämpfen die nun bis zur letzten Patrone. Wer den Angreifern in die Hände fällt, muss mit dem Schlimmsten rechnen, mit Folter und Erschießung. Trotzdem berichtete am Dienstagmorgen ein britischer Staatsbürger, der für die ukrainischen Truppen kämpft, dass er und seine Einheit sich in Mariupol den Russen ergeben haben, da ihnen Nahrung und Munition ausgegangen waren.

Derzeit sollen noch 100 ukrainische Kämpfer in der Stadt ausharren. Unbekannt ist, wie viele Zivilisten verblieben sind. Viele Menschen seien verhungert oder verdurstet, heißt es. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Montag vor dem südkoreanischen Parlament von »Zehntausenden« Opfern in Mariupol.

Schon seit Wochen wird der Fall der Stadt vorausgesagt. »Es ist wahrscheinlich, dass die Stadt nun sehr bald erobert wird«, sagt auch Nick Reynolds, Experte für Landkriegsführung am »Royal United Services Institute for Defence and Security Studies« (Rusi) in London , einem Thinktank. Erst am Wochenende sei es den russischen Streitkräften gelungen, das letzte von den Ukrainern gehaltene Gebiet zu spalten. Die letzten ukrainischen Kämpfer verharren nun im Stahlwerk »Azovstal« östlich vom Zentrum und in einem kleinen Gebiet westlich des Kalmius-Flusses.

Auf Satellitenaufnahmen sieht das Azovstal-Gelände aus wie ein einziger, schwarzbrauner Fleck. Er steht in Kontrast zur grünen Mündung des Flusses an seiner Westseite, zu den Parks der östlichen Stadtgebiete von Mariupol und zum Asowschen Meer auf der Südseite.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Malyar sagte am Dienstag, dass die Berichte über einen Chemiewaffenangriff in Mariupol überprüft würden. Experten weisen darauf hin, dass die russische Militärdoktrin den Einsatz von Chemiewaffen nicht ausschließt, um Feinde zu besiegen. Am Montag forderte der Sprecher der prorussischen Separatisten der Volksrepublik Donezk sogar explizit den Einsatz solcher Waffen in Mariupol: Man müsse zuerst »Ein- und Ausgänge von Azovstal finden und dann die Chemieverbände rufen. Sie werden Wege finden, um diese Maulwürfe dort auszuräuchern.«

Nick Reynolds will allerdings nicht ausschließen, dass die Ukrainer die Stadt noch halten könnten. Als am späten Montagabend das ebenfalls in der Stadt kämpfende Azow-Batallion verkündete, dass eine russische Drohne angeblich chemische Kampfstoffe abgeworfen haben soll, stellten sich für den Analysten zwei Möglichkeiten dar: Entweder handelt es sich bei der Meldung um Propaganda des ultranationalistischen Bataillons – oder sie stimmt. »In diesem Fall hieße es, dass auch die russischen Truppen stark erschöpft sind. Warum sollten sie ihre Reputation weiter zerstören, wenn der Sieg sicher wäre?«

Möglich wäre dagegen der Einsatz von Fentanylderivaten, wie sie im Jahr 2002 bei einer Geiselnahme in einem Moskauer Theater mit mindestens 130 Toten zum Einsatz kamen. Diese Reizstoffe durften bis 2021 beispielsweise noch von der Polizei eingesetzt werden, aber nicht in Kriegsgebieten. Wegen ihrer Giftigkeit – zahlreiche Geiseln starben damals an Gasvergiftungen – wurden sie aber auch zum Einsatz bei der Crowd Control verboten.

Nach fast zwei Monaten unerbittlichem Beschuss durch russische Artillerie, mit Raketen und Flugkörpern ist Mariupol zu einer durchlöcherten, zerbombten Stadt geworden. Über 90 Prozent der Metropole sind beschädigt oder zerstört. Von Anfang an schnitten russische Truppen den Zugang zu Strom, Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung ab, die Bewohner konnten nicht mehr heizen und kochen. Diese humanitäre Katastrophe dauert noch immer an. Wenn Mariupol nun vollends in russische Hände fällt, können sich die Angreifer auf den Donbass konzentrieren. Nach dem gescheiterten Angriff auf Kiew ist dieses nun Putins Hauptziel.

»Die Kämpfe werden zunehmen«

»Es ist aber nicht auszuschließen, dass es selbst nach dem offiziellen Ende der Kämpfe in Mariupol zu anhaltenden Gefechten in der Stadt und Umgebung kommen kann«, so Franz-Stefan Gady, Militäranalyst vom International Institute for Strategic Studies (IISS), einem Thinktank. »Die russischen Streitkräfte sind einfach zu wenig an der Zahl, um das Einsickern von ukrainischen Kämpfern in die Stadt zu verhindern. Es ist fraglich, wie viele Truppen die russischen Streitkräfte letztlich für weitere Operationen frei machen können.«

Die Truppenbewegungen der letzten Tage zeigen dennoch eine weitere Eskalation im Osten. Einheiten, die sich aus dem Raum Kiew Richtung Russland und Belarus zurückgezogen hatten, werden nun Richtung Donbass geschickt. Die Kämpfe um Städte wie Charkiw, Isjum, Kramatorsk, Sewjerodonezk und entlang der Grenze der selbst ernannten Donbass-Volksrepubliken haben sich erneut intensiviert.

Am Montag kursierte in sozialen Medien das Video eines kilometerlangen Konvois russischer Militärfahrzeuge, der sich gen Donbass bewegt. »Die Kämpfe dort werden weiter zunehmen«, so Nick Reynolds. »Und sie werden sehr blutig werden.«