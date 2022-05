Es ist unübersehbar, wer nun die Macht in Mariupol hat – die russischen Besatzer haben sogar ihr Staatsfernsehen mitgebracht - »Katastrophenschutzministerium« steht auf dem Lastwagen, der an einer Bushaltestelle in der stark zerstörten Hafenstadt parkt. Zumindest Nikolay kommt jedoch nicht hierher, um sich die russische Propaganda anzuschauen.

Nikolay, Anwohner

»Ich komme alle paar Tage vorbei, um meine Telefone zu laden, meine Taschenlampe, das E-Bike, alles, was Elektrizität benötigt. Ich lebe im Bahnhof und habe dort keinen Strom.«

Was die Menschen an der Busstation in Mariupol wohl nicht zu sehen bekommen, sind diese Bilder: eine Siedlung im Norden von Charkiw nach russischem Beschuss am Montag. Die ukrainische Armee hat die russischen Bodentruppen zwar aus dieser Gegend zurückgedrängt, die Artillerie aber ist noch in Reichweite.

Viktor Hrytsenko, Anwohner

»Wir sind die Ersten, die es trifft, was auch immer kommt. Seit zwei Monaten geht das so. Alle haben Angst, hierherzukommen.«

Andernorts im Donbass gibt es schwere Kämpfe, vor allem um die Stadt Sjewjerodonezk. Die Lage in der Region bleibe extrem schwierig, sagte der ukrainische Präsident in seiner nächtlichen Videobotschaft.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Im Donbas ist nun die maximale Kampfkraft der russischen Armee versammelt.«

Dann zählt Selenskyj die Ortschaften auf, auf die die russischen Truppen derzeit vorrücken. Ungefähr zur selben Zeit in Brüssel: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verkündet, dass sich die EU-Mitglieder »im Grundsatz« auf ein sechstes Paket von Sanktionen gegen Russland geeinigt haben – darunter ein Kompromiss in Sachen Ölembargo, das nur für per Schiff geliefertes Öl gelten soll.

Ursula von der Leyen, Präsidentin EU-Kommission

»Damit sollte der Europäische Rat nun in der Lage sein, zum Jahresende ein Verbot für fast 90 Prozent der Ölimporte aus Russland in die Wege zu leiten. Das ist ein wichtiger Schritt vorwärts.«

Präsident Selenskyj zeigt sich von der Entscheidung enttäuscht.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Warum sind Sie noch von Russland abhängig, von seinem Druck, und nicht andersherum? Russland muss von Ihnen abhängig sein. Warum kann Russland noch immer fast eine Milliarde Euro pro Tag mit seinen Energielieferungen verdienen?«

Politische Diskussionen, für die viele Menschen in Mariupol vermutlich keinen Kopf haben – sie kämpfen ums Überleben.

Anwohnerin

»Ich lebe in der Italyanska Straße. Unser Gebäude ist schwer beschädigt, das Dach ist undicht, die Fenster zersprungen. Ich weiß nicht, wie sie das alles reparieren sollen. Kein Wasser, kein elektrischer Strom. Das Leben ist wirklich hart.«

Diese Frau bietet Schuhe an – zum Tausch gegen Essen, wie sie erzählt. Andere ergattern Hilfslieferungen. Dass diese aus Russland kommen, erkennt man an der Kriegspropaganda auf den Kartons: Auf denen prangt das »Z«, das Symbol des russischen Angriffskrieges.