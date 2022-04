Müde, aber voller Stolz. Soldaten des Grenzkommandos Donezk singen die ukrainische Nationalhymne . Die Aufnahmen sollen in einem Kellerraum des Stahlwerks Asovstal in Mariupol entstanden sein. Ihre Lage scheint aussichtslos: Hunderte, womöglich Tausende Menschen sitzen im in dem Werk fest, das Putin durch seine Truppen weiträumig abriegeln ließ. Der Beschuss hält an, immer wieder steigt Rauch auf, immer wieder sind Schüsse zu hören. Das völlig zerstörte Mariupol gleicht einer Geisterstadt. Dass hier überhaupt noch Menschen überleben können, grenzt an ein Wunder. Diese Frau brät Pfannkuchen vor ihrem zerbombten Haus. Auch das Gebäude ihres Bruders wurde zerstört.

Natalaya Kalugina Einwohnerin Mariupol

»Es ist beängstigend. Ich kann nicht mehr lachen. Mir kommen nur die Tränen.«

Wie lange das Wasser noch reicht, das Essen, der Strom, weiß niemand. Die Verzweiflung ist groß. Aber auch die Wut.

Sergej Gradovich Einwohner Mariupol

»Wem sollte ich dafür danken? Sagen Sie es mir! Musste das sein: Zivilisten zu bombardieren? Man muss schon ein Fanatiker sein, um das zu tun. Keine Scham, kein Gewissen, kein Gefühl der Verhältnismäßigkeit. Nichts. Sie haben uns alle hier obdachlos gemacht - in unserem Alter. «

Einige Einwohner suchen in ihren zerstörten Häusern nach Habseligkeiten, die noch irgendwie zu gebrauchen sind.

Lidya Nedobryatko Einwohnerin Mariupol

»Ich hatte ein wirklich schönes Haus, eine gute Wohnung. Und jetzt habe ich nichts. Ich bin völlig allein. Keiner kann mir helfen. «

Lidya Nedobryatko Einwohnerin Mariupol

»Ich brauche Hilfe. Meine Beine funktionieren nicht mehr. Und jetzt sitze ich hier. Ich schlafe im Keller. Zurückgelassen.«

Oxana Hvostenko Einwohnerin Mariupol

»Es war mein Zuhause. Oder das, was nach den Bombardierungen davon übrig geblieben ist. Alles ist verbrannt. Jetzt bin ich obdachlos, kann nirgendwo mehr hin. Ich wohne bei meinem Freund. Er hat mich für einige Zeit aufgenommen. «

Im Stahlwerk Azovstal denken die Kämpfer trotz der scheinbar aussichtslosen Lage nicht ans Aufgeben.

»Wir wünschen uns Frieden für alle und Gottes Gnade. Und wir wollen Ihnen versichern - die Wahrheit ist auf unserer Seite, der Sieg wird unser Sein. Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden. «