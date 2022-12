In den Tagen und Nächten nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar hatte die Stadtverwaltung von Mariupol ein halbes Dutzend öffentliche Gebäude als notdürftige Luftschutzeinrichtungen ausgewiesen. Wer anderswo keinen besseren Schutz fand, konnte hier unterkommen – und der aus der Luft gut sichtbare Hinweis auf die Kinder, die sich im Keller und im Rest des Gebäudes befanden, so hoffte man, würde die Russen von einem direkten Beschuss des Theaters abhalten.