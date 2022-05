Evakuierungen aus Mariupol »Ich dachte, dass ich nicht überleben würde«

Zurück an die Oberfläche nach Wochen im Bunker. In Mariupol hat die Evakuierung der Menschen begonnen, die unter dem Stahlwerk Asowstal ausharren. Kämpfer des von Nationalisten dominierten Asow-Regiments helfen den Zivilisten durch die Trümmer der Industrieanlage. Organisiert wurde die Evakuierung von der Uno und dem Internationalen Roten Kreuz. Mit Bussen brachten die Helfer die Menschen an sichere Orte. Endlich.

Geflüchtete:

»Wir haben hier zwei Monate lang gewartet.«

Andere Gerettete berichteten, dass ihnen das Essen langsam ausging und vor allem die Kinder Hunger hatten.

Seit Kriegsbeginn steht Mariupol unter russischem Beschuss. Für Putins Truppen gilt die Stadt als eingenommen. Seit Wochen belagern sie nun den riesigen Industriekomplex Asowstal. Natalia Usmanowa ist bei dem Stahlwerk angestellt, verbrachte nun ebenfalls Wochen in den Bunkern unter der Anlage.

Natalia Usmanowa, Mitarbeiterin des Stahlwerks:

»Ich kann es nicht glauben. Zwei Monate Dunkelheit. Als wir im Bus saßen, habe ich meinen Mann gefragt: Vasya, gehen wir nicht mehr mit der Taschenlampe zur Toilette? Werden wir keine Tüte mehr als Toilette benutzen, mit einer Taschenlampe? Wir haben gar kein Sonnenlicht gesehen. Wir hatten Angst.«

Eindrücklich berichtet sie, was sie die vergangenen Wochen erlebt hat.

Natalia Usmanowa, Mitarbeiterin des Stahlwerks:

»Wir sind freiwillig dorthin gegangen, als Fabrikarbeiter, um uns zu retten. Als wir realisiert haben, dass die Angriffe näherkommen und wir immer mehr Angst bekommen haben, haben wir versucht, zu fliehen. Wir wussten von den humanitären Korridoren, wir wussten von der Evakuierung. Aber wir wurden nicht rausgelassen. Und als die Granaten eingeschlagen sind, dachte ich, mein Herz würde aufhören zu schlagen und dass ich nicht überleben würde.«

»Der Beschuss war sehr stark und die Einschläge waren ganz in der Nähe. Am Ausgang des Schutzbunkers, nach ein paar Treppenstufen, konnte man atmen, sonst gab es nicht genug Sauerstoff. Ich hatte schon Angst, rauszugehen und etwas frische Luft zu atmen. Ich hatte sozusagen Angst, meine Nase rauszustecken.«

Nach Angaben ukrainischer Behörden hielten beide Seiten den vereinbarten Waffenstillstand während der Evakuierung ein. Uno-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor Moskau besucht, um dort mit Russlands Präsident Wladimir Putin über eine mögliche Evakuierung zu sprechen, in Kiew besprach er dann weitere Details mit Wolodymyr Selenskyj.

Laut dem ukrainischen Präsidenten sind 100 Menschen evakuiert worden. Auch das russische Verteidigungsministerium veröffentliche Bilder von der Aktion – sprach allerdings nur von 80 Personen. Diese seien in ein Dorf nahe der russischen Grenze gebracht worden. Jene, die in das von ukrainischen Truppen kontrollierte Gebiet wollten, seien Vertretern von Vereinten Nationen und Rotem Kreuz übergeben worden.

In jedem Fall ist all das nur ein Anfang. Laut ukrainischen Angaben sitzen rund 1000 Menschen unter dem Stahlwerk fest. Moskau spricht sogar von 2500 Personen, es seien insbesondere Militärs und »ausländische Söldner«.