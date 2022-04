Belagertes Stahlwerk in Mariupol Ukraine fordert Evakuierung unter Uno-Aufsicht

Versuche, den Zivilisten durch die Flucht aus dem Industriekomplex zu ermöglichen, scheiterten am Montag erneut. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den ukrainischen Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch berichtet, setzen die Kremltruppen zudem ihre Angriffe auf das Areal fort. Demnach werden etwa Flugzeuge und Panzer eingesetzt – obwohl Präsident Putin zuletzt ein Ende der Angriffe und eine Belagerung des Stahlwerks angekündigt hatte.

Russland forderte »Hissen weißer Flaggen«

Russland hatte am Montag zunächst eine Feuerpause rund um Asow-Stahl für 14 Uhr Ortszeit angekündigt. Die ukrainische Seite solle ihre »Bereitschaft« zur Feuerpause »durch das Hissen weißer Flaggen« auf dem Gelände des Stahlwerks deutlich machen, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Weiße Flaggen gelten gemeinhin als Signal für die Kapitulation.