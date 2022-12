Tatsächlich lief der Kapitolsturm alles andere als harmlos ab: Am 6. Januar 2021 hatte ein Mob aus Hunderten Trump-Anhängern das Kapitol in Washington gestürmt. Mehrere Angreifende trugen Waffen bei sich. Mehrere Menschen starben an dem Tag oder in den folgenden Wochen, dazu zählten mehrere der Angreifer, aber auch Mitglieder der Kapitolpolizei. In den Wochen und Monaten nach der Kapitol-Erstürmung wurden mehr als 870 Angreifer festgenommen. In zahlreichen Fällen wurden bereits Strafen verhängt, unter anderem wegen Angriffen auf Polizisten.

Berüchtigte Anhängerin

Trump hatte nach der Präsidentschaftswahl vielfach widerlegte Wahlbetrugsvorwürfe erhoben. Am Mittag des 6. Januar rief er seine Anhängerinnen und Anhänger auf, zum Kapitol zu marschieren und »auf Teufel komm raus« zu kämpfen. Dort sollte an dem Tag der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 endgültig bestätigt werden. Ein Untersuchungsausschuss klärt die genaue Verantwortung Trumps für die Eskalation der Lage.