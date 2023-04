Marlène Schiappa Französische Staatssekretärin ziert »Playboy«-Cover – und nicht jedem gefällt das

Premierministerin Élisabeth Borne telefonierte offenbar am Wochenende mit ihrer Staatssekretärin zu dem Thema. So berichtet es unter anderem der Sender BFMTV und beruft sich dabei auf Bornes Umfeld. Demnach wies die Premierministerin ihre Kollegin zurecht und erklärte, das Interview sei »nicht angemessen« – erst recht nicht in einer Zeit, in der Frankreich mit einer sozialen Krise infolge der Rentenreform zu kämpfen habe.