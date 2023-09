820 Menschen sind tot. Mindestens, das muss man anfügen. Denn die Lage nach dem Erdbeben in Marokko ist weiter unübersichtlich.

Die Anteilnahme ist international groß. Und auch die Hilfsbereitschaft. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte am Morgen deutscher Zeit am Rande des G20-Gipfels in Indien via X, ehemals Twitter: »Das sind schlimme Nachrichten aus Marokko. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Naturkatastrophe.«