Ein Facebook-Nutzer aus Marokko ist wegen Kritik an König Mohammed VI. zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der 48-jährige Said Boukioud müsse für fünf Jahre ins Gefängnis, weil er in einem Facebook-Beitrag die Normalisierung der Beziehungen mit Israel in einer Weise angeprangert habe, »die als Kritik am König interpretiert werden könnte«, erklärte sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP.