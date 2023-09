Stärke 6,8 Mehr als 290 Tote nach schwerem Erdbeben in Marokko

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,8 in Marokko hat es Regierungsangaben zufolge Hunderte Tote gegeben. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen Menschen in Panik und zerstörte Gebäude.