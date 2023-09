Die Menschen in Marokko haben mittlerweile die dritte Nacht in Folge aus Angst vor weiteren Nachbeben in den Straßen von Marrakesch und anderen Orten verbracht. Soldaten versuchen weiterhin, unterstützt von ausländischen Hilfsteams, mit Lastwagen und Hubschraubern in die entlegenen Bergdörfer vorzudringen. Militärfahrzeuge, beladen mit Bulldozern und logistischer Ausrüstung befreien in zerklüftetem Gelände Straßen von Schutt, damit auch Krankenwagen durchkommen, wie die Online-Zeitung Morocco World News berichtete.