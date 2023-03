Massive Proteste Georgien lässt Gefangene wieder frei

Fast alle bei den massiven Protesten der vergangenen Tage in Georgien Festgenommenen sind wieder in Freiheit. 132 Menschen kamen wieder auf freien Fuß, die an den Tagen zuvor bei Kundgebungen gegen ein neues geplantes Gesetz zur Erfassung ausländischer Geldströme und zur Registrierung von »ausländischen Agenten« festgenommen worden waren. Die Regierungspartei Georgischer Traum kündigte nun unter dem Druck an, das Projekt zurückzuziehen.