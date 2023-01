Nach der dreifach gescheiterten Wahl von Kevin McCarthy als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses herrscht bei den Republikanern weiterhin Chaos. Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida veröffentlichte am Dienstagabend auf Twitter einen Brief an den Architekten des Kapitols, in dem er seinen Parteikollegen McCarthy als »Besetzer« bezeichnet.