Grenze zu Mexiko Texas will Trumps Mauer weiterbauen, Biden verplant das Geld schon anderweitig

Statt Milliarden in eine Mauer zu Mexiko zu stecken, will US-Präsident Joe Biden stattdessen etwa eine Schule in Deutschland bauen. Der Gouverneur von Texas will Donald Trumps Prestigeprojekt dennoch vorantreiben.