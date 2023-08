Verheerende Brände auf Hawaii Erste Bewohner können auf Maui zurück in ihre Häuser

Die Brände auf Maui haben Teile der Insel vollkommen zerstört. Nun können die Ersten wieder in ihre Häuser. Doch Hawaiis Gouverneur warnt die Menschen: »Sie werden einen Grad an Zerstörung sehen wie nie zuvor in ihrem Leben«.