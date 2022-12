Parlamentarier benötigen neben dem Wohnsitz in ihrem Heimatbezirk auch eine Bleibe in der US-Hauptstadt. Dazu braucht es Geld, Geld das junge, linke Wahlsieger aus Arbeiterfamilien, wie Frost, oft nicht haben. In seinem Wahlkreis in Orlando lebt er in einer Dreier-WG und die erste Diätenzahlung kommt erst Ende Januar. Insgesamt erhalten Abgeordnete in den USA ein Jahresgehalt von 174.000 Dollar (rund 162.600 Euro). Frost sagt: »Ich werde wahrscheinlich mindestens den ersten Monat bei jemandem in DC auf der Couch schlafen.«