Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten bislang mindestens 50 Menschen getötet worden. Zuletzt seien sechs Menschen am Donnerstagabend in Reswanschahr – ebenfalls in der nordiranischen Provinz Gilan – von Sicherheitskräften erschossen worden, teilte die Organisation Iran Human Rights (IHR) mit.