Bei einem Luftangriff in der umkämpften äthiopischen Rebellenregion Tigray ist nach Uno-Angaben ein Kindergarten in der Regionalhauptstadt Mek'ele getroffen worden. Bei dem Bombenangriff eines äthiopisches Kampfflugzeugs seien gegen ein Uhr (Ortszeit) mehrere Zivilisten, darunter mindestens zwei Kinder getötet und weitere verletzt worden, wie das Kinderhilfswerk Unicef und lokale Medien bekannt gaben. Wieder einmal hätten »Kinder den Preis gezahlt« für die Eskalation des Konflikts im Norden Äthiopiens, erklärte am Samstag Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell.