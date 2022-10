Großbritannien rätselt über Mel-B-Tweet Was sagte der Staatssekretär im Lift zum Spice Girl?

Seither rätselt die britische Öffentlichkeit, welche Worte denn zwischen Staatssekretär und Spice Girl im Lift gefallen waren. Oder wie eine Twitter-Nutzerin es, den Spice-Girls-Superhit »Wannabe« zitierend, ausdrückte: »I’ll tell you what I want, what I really really want… I really really want you to tell me what Conor Burns said to you in a lift.«

Bisher hatte es Berichte gegeben, wonach die Vorwürfe gegen Burns nach dem Parteitag der Tories in dieser Woche in Birmingham erhoben worden sein sollen. Burns soll sich der Zeitung »The Sun « zufolge dort in einer Hotelbar einem jüngeren Mann gegenüber unangemessen verhalten haben.