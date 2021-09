Laut Enthüllungsbuch Melania Trump soll sich geweigert haben, Kapitol-Sturm zu kritisieren

»Herablassend, bezwungen, abgehoben«: So wird Melania Trump von ihrer ehemaligen Stabschefin in einem Buch beschrieben. Beim Angriff auf das US-Kapitol habe die First Lady nichts zur Deeskalation beigetragen.