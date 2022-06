Spanische Exklave in Nordafrika Hunderte Migranten versuchen, den Zaun nach Melilla zu überwinden

Auf Videobildern im Internet war zu sehen, wie überwiegend junge Männer durch die Straßen rannten. Einige hätten sich bei der Erstürmung der Grenzanlage, die aus zwei parallelen, sechs Meter hohen Stacheldrahtzäunen besteht, verletzt. Ein Sprecher der spanischen Behörden in Melilla sagte, insgesamt habe es sich um etwa 400 Personen gehandelt. Viele seien von Polizisten und Sicherheitskräften auf marokkanischer Seite aufgehalten worden. Diejenigen, die es in die Exklave geschafft hätten, würden nun vor Ort in einem Migrationszentrum überprüft.