Die Grenzzäune um Melilla sind mit Stacheldraht, Videokameras und Wachplattformen ausgestattet. Bilder in spanischen Medien zeigten am Freitag Menschen, die erschöpft auf dem Gehweg lagen, einige mit blutenden Händen und zerrissener Kleidung. Auf Videos im Internet war zu sehen, wie andere freudestrahlend, singend und tanzend durch die Straßen von Melilla rannten. Sie kamen in ein Notaufnahmelager.