Am 24. Juni hatten mehrere Hundert Migranten vor allem aus dem Sudan versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und Melilla zu überwinden, um so in die EU zu gelangen. Dabei starben die jungen Männer bei einem Massengedränge in einem engen mit Tränengas beschossenen Vorhof vor einem Grenztor sowie bei dem folgenden brutalen Eingreifen marokkanischer Polizisten.